Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що результат розмови можна назвати стриманим оптимізмом. Однак є великий плюс – вона може стати початком наступних етапів переговорів.

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Як пройшла розмова Трампа з Путіним

За словами політолога, очікування від розмови Трампа та Путіна були різними та навіть протилежними. Можна припустити, що діапазон був "від зради до перемоги".

Найбільш оптимістичні очікування були щодо згоди Кремля на 30-денне припинення вогню, після чого мав би швидко рухатись процес переговорів.

Побоювання ж були в тому, що Трамп погодиться на російські вимоги – припинити мобілізацію в Україні та постачання зброї.

Ні такої оптимістичної перемоги, ні зради не відбулось. Представники Трампа назвали це стриманим оптимізмом. Тобто є певне просування, переговори будуть рухатись вперед,

– підкреслив він.

Про наступні кроки переговорів

Фесенко пояснив, що перед погодженням припинення вогню Україна та Росія повинні погодити лінію зіткнення. Цим будуть займатись військові, які добре знають ситуацію на полі бою, та дипломати.

Зверніть увагу! Поки що Путін підтримав ідею Трампа про взаємну 30-денну відмову лише від ударів по енергетиці. Тим часом російський диктатор відмовився від повноцінного 30-денного перемир'я через велику кількість зброї, спрямованої один на одного, і перевагу Росії, як пояснив Трамп.

Політолог зауважив, що наша країна погодилась на припинення вогню на 30 днів та працює над механізмами його дотримання. Міністр МЗС України Андрій Сибіга заявив, що контроль має бути з міжнародною компонентою.

Вздовж лінії зіткнення має бути демілітаризована зона. Треба домовлятись про відведення важкої зброї. Це все складні переговори,

– сказав він.

Фесенко додав, що усі ці нюанси сторони будуть обговорювати досить довго. Ймовірно, що деякі – вже під час самого періоду припинення вогню. Також потрібно буде визначити третю країну, яка б здійснювала контроль дотримання припинення вогню.

Тема ж миротворців – окрема розмова, адже треба буде не знайти країни, які погодяться відправити свої війська, а й час, що сформувати та укомплектувати контингент.