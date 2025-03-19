Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что результат разговора можно назвать сдержанным оптимизмом. Однако есть большой плюс – он может стать началом следующих этапов переговоров.

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Как прошел разговор Трампа с Путиным

По словам политолога, ожидания от разговора Трампа и Путина были разными и даже противоположными. Можно предположить, что диапазон был "от предательства до победы".

Наиболее оптимистичные ожидания были относительно согласия Кремля на 30-дневное прекращение огня, после чего должен был бы быстро двигаться процесс переговоров.

Опасения же были в том, что Трамп согласится на российские требования – прекратить мобилизацию в Украине и поставки оружия.

Ни такой оптимистической победы, ни предательства не произошло. Представители Трампа назвали это сдержанным оптимизмом. То есть есть определенное продвижение, переговоры будут двигаться вперед,

– подчеркнул он.

О следующих шагах переговоров

Фесенко объяснил, что перед согласованием прекращения огня Украина и Россия должны согласовать линию соприкосновения. Этим будут заниматься военные, которые хорошо знают ситуацию на поле боя, и дипломаты.

Обратите внимание! Пока Путин поддержал идею Трампа о взаимном 30-дневном отказе только от ударов по энергетике. Между тем российский диктатор отказался от полноценного 30-дневного перемирия из-за большого количества оружия, направленного друг на друга, и преимущество России, как пояснил Трамп.

Политолог отметил, что наша страна согласилась на прекращение огня на 30 дней и работает над механизмами его соблюдения. Министр МИД Украины Андрей Сибига заявил, что контроль должен быть с международной компонентой.

Вдоль линии соприкосновения должна быть демилитаризованная зона. Надо договариваться об отводе тяжелого оружия. Это все сложные переговоры,

– сказал он.

Фесенко добавил, что все эти нюансы стороны будут обсуждать достаточно долго. Вероятно, что некоторые – уже во время самого периода прекращения огня. Также нужно будет определить третью страну, которая бы осуществляла контроль соблюдения прекращения огня.

Тема же миротворцев – отдельный разговор, ведь надо будет не найти страны, которые согласятся отправить свои войска, но и время, что сформировать и укомплектовать контингент.