Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Андрея Сибиги.

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Как контролировать временное перемирие

Прежде всего – следует помнить, что это временное перемирие, а не замороженный конфликт. Чтобы россияне не могли нарушить режим прекращения огня, надо иметь действенный механизм объективного контроля.

Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, ведь это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия,

– пояснил Сибига.

Он напомнил, что государство начало формировать национальную команду, которая будет вырабатывать алгоритмы обеспечения этого процесса.

Вероятно, в процессе соблюдения договоренностей смогут помочь беспилотники.

"Обычно такие механизмы контроля за соблюдением перемирия работают под зонтиками ООН, ОБСЕ, или различных других международных институтов. В то же время учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия", – рассказал глава МИД.

Сейчас Украина обсуждает это с Европой и США. На вопрос о том, не отправит ли Москва "наблюдателей" из Беларуси, Казахстана или Китая, Сибига ответил так:

Я не буду предполагать, что они будут себе придумывать. Есть четкие понимание, четкие правила, как это должно быть, чтобы соответствовать процессу обеспечения перемирия. Это наша позиция, мы понимаем примерно конфигурацию, уже имеем достаточно дипломатических шрамов в нашей истории, чтобы четко понимать и наш национальный интерес, и те шаги, которые действительно являются действенными.

Также министр рассказал, что есть четкое понимание, какие страны направят своих миротворцев в Украину.