Напомним, в состав российской делегации входят помощник Путина Мединский, заместитель министра иностранных дел Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Костюков, и заместитель министра обороны Фомин.
16 мая, 17:22
Путин совершил "ошибку", отправив на переговоры команду "второго уровня", – генсек НАТО
В Стамбуле в пятницу, 16 мая, состоялись переговоры России и Украины. Генсек НАТО считает, что Путин совершил "ошибку", отправив команду "второго уровня" для участия в переговорах с Украиной в Турцию.
О Марк Рютте сказал Le Fiagro по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране, передает 24 Канал.
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Как генсек НАТО реагирует на решение по делегации России
По мнению Рютте, Путин сделал огромную ошибку. Генсек НАТО убежден, что он прекрасно знает, что мяч на его стороне, что он в затруднительном положении и что сделал огромную ошибку
Я думаю, что все давление сейчас на Путина,
– добавил он.
Владимир Зеленский призвал Путина к личной встрече в Стамбуле, однако российский диктатор отказал.
В ходе переговоров в Стамбуле украинская сторона вновь подняла вопрос встречи Зеленского и Путина. Рустем Умеров подтвердил, что контакты обсуждались. Мединский заявил, что Россия "приняла к сведению" запрос.