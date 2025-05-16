В Стамбуле в пятницу, 16 мая, состоялись переговоры России и Украины. Генсек НАТО считает, что Путин совершил "ошибку", отправив команду "второго уровня" для участия в переговорах с Украиной в Турцию.

О Марк Рютте сказал Le Fiagro по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Тиране, передает 24 Канал.

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Как генсек НАТО реагирует на решение по делегации России

По мнению Рютте, Путин сделал огромную ошибку. Генсек НАТО убежден, что он прекрасно знает, что мяч на его стороне, что он в затруднительном положении и что сделал огромную ошибку

Я думаю, что все давление сейчас на Путина,

– добавил он.