Санкции, принятые США и союзниками от февраля 2022 года, серьезно ударили по эмономике России и усложнили Кремлю финансирование армии и ВПК. Кроме того, падение цен на нефть также негативно влияет на российскую экономику, которая зависит от ее доходов.

Более жесткие меры в отношении российской экономики вместе с усилением помощи Украине могут заставить Владимира Путина пойти на компромиссы по завершению войны. Больше о санкциях, замороженные российские активы и переговоры – в интервью 24 Каналу рассказал американский юрист и бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури.

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Что заставит Путина пойти на уступки

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров о прекращении войны. Как вы оцениваете идею проведения мирных переговоров между Украиной и Россией в Турции?

За последние несколько дней случилось очень много всего. Сейчас действительно решающая неделя, как из-за заявления президента Зеленского, так и из-за того, что Путин также заявил о готовности к прямым переговорам с ним. При этом между сторонами все еще сохраняется значительная дистанция в вопросах, которые они могли бы согласовать для установления режима прекращения огня.

Лидеры Великобритании, Франции, Польши и Германии, которые посетили Киев, настаивали, чтобы Путин сначала согласился на 30-дневное прекращение огня, как требует Зеленский, и только потом начинались бы переговоры. Зеленский готов говорить с Путиным несмотря на отсутствие согласия на 30 дней тишины. Важно получить четкий ответ от Путина о готовности к прекращению огня.

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Более того, лидеры стран, которые приезжали в Киев, заявили, что если Путин откажется от этой инициативы, то в отношении России немедленно введут новые санкции. Надеюсь, что дополнительное давление заставит Путина идти на уступки. Все ждут официального ответа от него. Кит Келлог отметил, что прекращение огня должно быть установлено перед переговорами.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Зеленский согласился на это предложение без каких-либо условий. Теперь такой же ясный ответ ждут от России. Какие альтернативные дипломатические или военные шаги могут сделать США, если Путин откажется от прекращения огня? Германия, например, уже готова предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Надеюсь, что США также будут готовы предоставить Украине больше оружия и другой поддержки, если станет понятным, что именно Путин блокирует возможность установить перемирие. Если посмотреть на последние высказывания Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса, они наконец начали обвинять Россию и Путина в том, что происходит. Это хорошо, потому что именно Путин сегодня является главной преградой на пути к прекращению огня.

Лично я считаю, что Путин сейчас не готов идти на компромиссы. Для давления на него нужно усилить поставки оружия и подготовку украинской армии, а также ввести новые санкции, особенно против компаний, которые помогают России продавать нефть, в частности в Китае и Индии.

Усиление санкций и военной поддержки может изменить ситуацию на поле боя. А чтобы Путин пошел на уступки, баланс сил должен сместиться еще больше в пользу Украины. Только в таком случае перемирие сможет соответствовать ожиданиям украинского народа.

Как санкции повлияли на Россию

Как вы оцениваете влияние западных санкций на экономику России в течение последних трех лет? По вашему мнению, достигли ли они своей цели и повлияли ли на принятие решений Владимиром Путиным?

Эти санкции не повлияли на принятие решений Путиным. Однако, они серьезно ударили по российской экономике. Санкции, введены США и их союзниками начиная с февраля 2022 года, существенно усложнили Путину финансирование армии и всей военной машины, которую он незаконно направил в Украину.

Надеюсь, партнеры применят более жесткие меры для усиления давления на Россию. Падение цен на нефть также негативно влияет на ее экономику, поскольку большинство доходов зависит от ее экспорта. Усиленные санкции и низкие цены на нефть могут создать для России тяжелую ситуацию, которая заставит Путина осознать невозможность победы в войне. Он просто не имеет ни ресурсов, ни финансов, чтобы продолжать военные действия в том объеме, который необходим хотя бы для удержания текущего положения на фронте.

Роль Турции и Китая в переговорах

Турция готова провести переговоры между Украиной и Россией о прекращении огня. Как вы оцениваете позицию президента Реджепа Эрдогана как возможного посредника? Может ли Турция сыграть эффективную роль в достижении мира?

Идеального посредника не существует, но Турция – один из лучших вариантов. Она поддерживает Украину, но сохраняет стабильные отношения с Россией и имеет личный контакт между Эрдоганом и Путиным, что облегчает переговоры.

Также не следует забывать, что Турция является членом НАТО, а значит, поддерживает рабочие отношения с другими странами Альянса, в частности США. Поэтому если Эрдоган действительно сможет использовать свои дипломатические каналы, это может привести к реальному прогрессу.

Китай выразил поддержку предложения Украины, США и европейских партнеров по 30-дневному прекращению огня как шагу к восстановлению дипломатических усилий. Считаете ли вы, что это заявление Пекина означает сближение с Западом, или продиктовано другими мотивами?

Позиция Китая по этому вопросу отличается от той, что у Путина, что является позитивным сигналом. Заявление Китая стало сюрпризом, учитывая недавний визит Си Цзиньпина в Москву на парад победы. Но я не стал бы полностью доверять нейтралитету Китая. Мы знаем, что Китай поставлял определенное оборудование России и часть его даже обнаружили на поле боя в Украине.

Однако, если Китай делает подобные заявления, их стоит приветствовать. Нужно пытаться привлекать Пекин к процессу, потому что Китай имеет серьезное влияние на Россию. Это единственная страна, способная влиять на Путина политически и экономически, и Россия сейчас остро нуждается в ее поддержке.

Об отношениях Украины и США сейчас

Андрей Ермак заявил, что Трамп не захочет участвовать в переговорах без четкой цели и результата. Ермак подчеркнул, что Украина не даст США думать, что переговоры зашли в тупик. Он сказал, что если это ощущение появится только из-за действий России, то он убежден, что США останутся на стороне Украины. Могут ли США в таком случае выйти из мирных переговоров?

Ермак вполне справедливо поднимает эти вопросы. Его заявления звучат как четкий сигнал США. Украина делает все возможное, чтобы поддержать усилия Вашингтона, направленные на прекращение огня и завершение войны. Это свидетельствует о значительном прогрессе в украинской дипломатии по сравнению с неудачной встречей Зеленского и Трампа в феврале.

Мы видим, что украинское руководство – и президент Зеленский, и глава его Офиса Андрей Ермак – сейчас гораздо более синхронизированы с позицией США. Они ясно понимают, что сохранить поддержку Соединенных Штатов критически важно. Я приветствую такую позицию.

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Ермак абсолютно прав. Соединенные Штаты не будут вовлечены в этот процесс бесконечно. Если Трамп увидит, что достичь прекращения огня невозможно, он сосредоточит внимание на других вопросах. Если США откажутся от переговоров, виновником будет Россия, и поддержка Украины должна продолжиться через оружие, дипломатию и санкции.

Изменение риторики Белого дома по Украине произошло после встречи Трампа и Зеленского в Ватикане. По словам Ермака, даже такая короткая встреча может многое изменить. Он пояснил, что изначально она планировалась после мессы, и если бы все прошло по первоначальному сценарию, ее ход, возможно, был бы совсем другим. Как вы считаете, почему Трамп изменил свое отношение к Украине после Ватикана?

Эта встреча в Ватикане стала переломным моментом. Ее кадры облетели весь мир, и те, кто организовал эту встречу, заслуживают уважения. В организации участвовали представители католической церкви, кардиналы и помощники президентов Зеленского и Трампа.

Никто не знал заранее, чем закончится этот контакт, но теперь мы видим. Он очень повлиял на восприятие в Соединенных Штатах войны в Украине и на готовность Трампа поддерживать Зеленского и четко указывать на виновника срыва перемирия – Россию. Надеюсь, эта волна "доброй воли", которая началась в Ватикане, продолжится.

Путин потерпел неудачу в попытках разделить Европу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью заявил, что Европа должна стать участником возможных переговоров между Украиной и Россией. Какие вызовы могут возникнуть из-за участия Европы в этих переговорах? Как их можно преодолеть, чтобы достичь результата?

Скорее всего, Путин надеется на то, что Европа не будет единственной, что ему удастся вбить клин в отношения между европейскими странами. Четыре европейских лидера поддержали Зеленского и заявили о необходимости 30-дневного прекращения огня, что показывает неудачу попыток Путина разделить Европу.

Даже если удастся договориться о временном перемирии, давление Европы на Россию должно сохраняться. Европа должна продолжать четко давать понять, что отказ от прекращения огня приведет к последствиям, к поставке нового оружия Украине и усиление санкций, которые еще сильнее ударят по российской экономике.

Эммануэль Макрон заявил, что не исключает размещения иностранных войск в Украине после завершения активной фазы боевых действий. По данным Le Parisien, он подчеркнул, что это может способствовать стабилизации ситуации в регионе. Может ли размещение иностранных войск изменить расстановку сил в Украине в будущем?

Очень хорошо, что Макрон открыто говорит о возможности направления французских войск в Украину. Это смелый шаг. Он показывает лидерство. Трудно сказать, насколько это популярно во Франции. Хотя французское общество поддерживает Украину. Однако если речь идет о реальном прекращении огня, его надо будет надежно контролировать, а это, скорее всего, потребует присутствия иностранных военных.

Украинское правительство и общество приветствуют европейских миротворцев, которые приедут следить за перемирием, и встретят их с уважением. Но одной Франции будет недостаточно. Нужны силы из нескольких стран – Великобритании, Дании и других союзников. Это усложнит России нарушение перемирия, поскольку присутствие европейских войск поставит под угрозу их жизни. Это может побудить Европу действовать решительнее и усилить помощь Украине, а США – предотвратить угрозу европейским солдатам.

Какие выгоды дает Украине соглашение о недрах

Верховная Рада ратифицировала соглашение о партнерстве между Украиной и США. Как заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, это открывает путь ко второму этапу – согласования двух технических соглашений. Может ли это партнерство заложить основу для более широкой стратегической кооперации между Киевом и Вашингтоном? Какие основные вызовы стоят на пути к его реализации?

Подписание соглашения и его одобрение парламентом – серьезный шаг вперед, который устраняет напряженность в отношениях между США и Украиной. Теперь, когда документ подписан, значительную часть этого напряжения снято.

Также соглашение имеет потенциальные экономические выгоды для Украины. Документ создает стимулы для привлечения западного бизнеса в Украину, что поможет развивать природные ресурсы, реализовывать права на полезные ископаемые, финансировать строительство новых шахт и производств, хотя результаты появятся не сразу. Это соглашение важно.

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Кроме того, ведутся переговоры о дополнительных соглашениях между США и Украиной. Жду с интересом новых документов. Подписанные и будущие соглашения дают США дополнительную мотивацию поддерживать Украину. Теперь Штаты имеют экономический интерес в будущем Украины. Это требует, чтобы Украина оставалась суверенной, контролировала свою территорию и укрепляла свою независимость.

Главная проблема спецтрибунала по преступлениям России

Украина завершила важный этап на пути создания специального трибунала по преступлению агрессии, совершенного Россией. Инициатива, над которой работают более 2,5 года, входит в финальную фазу, заявил Андрей Сибига во Львове. Чем этот трибунал будет отличаться от международных юридических механизмов, уже существующих? С какими основными трудностями столкнулась Украина в процессе формирования международной поддержки этой инициативы? Что означает создание такого трибунала лично для Владимира Путина?

Россия и ее войска совершали военные преступления в Украине. Эти преступления не должны остаться безнаказанными. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Поэтому создание такого трибунала крайне важно. Этот трибунал даст возможность пострадавшим людям, тем, кто пережил преступление, рассказать о том, что произошло, предоставить доказательства. Трибунал должен установить виновных в российской армии и включать механизм компенсации. Жертвы российских преступлений должны получить компенсации от России.

Но главная проблема – Россия не признает и не собирается участвовать в работе трибунала, не собирается облегчать работу трибунала по сбору доказательств. Она не признает решения, которые будут приняты в ее адрес, не проявит готовности выплачивать какие-либо компенсации.

Более 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России заморожено. Основная часть – в Европе, меньшая – в США. Часть замороженных средств уже используется для поддержки ВСУ и может быть направлена на компенсацию пострадавших от действий российской армии по решениям трибунала.

Трибунал должен продемонстрировать миру доказательства военных преступлений в Украине, чтобы показать, что ответственность за них несет Россия, а Путин одобрял эти преступления. Международное сообщество должно осознать масштаб преступлений, чтобы предотвратить их повторение в будущем.

Как можно использовать замороженные российские активы

Что происходит с замороженными активами?

Сразу после вторжения в феврале 2022 года европейские страны, США и другие государства заморозили активы Центрального банка России, размещенные на их территориях. Основная часть этих средств находится в Европе, особенно в таких финансовых центрах, как Бельгия и Лондон. Впоследствии законодательство было изменено, чтобы позволить использование прибыли и процентов, которые начисляются на эти средства, для предоставления Украине займов и поддержки ВСУ.

Это первый шаг к использованию этих денег в интересах Украины. Но возможны и дальнейшие действия. В частности, не только изъятие процентов, но и полная конфискация самих средств на финансирование восстановления Украины и укрепления ее обороноспособности. Если европейские страны примут решение, замороженные средства могут быть использованы для выполнения приговоров трибуналов по военным преступлениям.

Какое послание вы хотели бы передать всем украинцам и всему цивилизованному миру сегодня?

Прежде всего я хочу сказать, что мне удалось побывать в Буче, Ирпене и других городах, которые были оккупированы российскими войсками и освобождены ВСУ. Истории о военных преступлениях России поразили меня. Я продолжаю ужасаться тому, что произошло. Ведь такие преступления казались невозможными в современном мире. Я глубоко сочувствую тому, через что прошли украинцы.

В США, откуда я родом, очень много людей, которые также возмущены преступлениями России. Мы сразу поняли, что вторжение незаконно. Верим, что Путин, обвиненный Международным уголовным судом, предстанет перед правосудием. Это может занять время. Возможно, русский народ выдаст его Гааге или устроит суд сам. Но я уверен, что Путин не выйдет победителем, его действия приведут к краху.