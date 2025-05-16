Путін зробив "помилку", відправивши на переговори команду "другого рівня", – генсек НАТО

Про Марк Рютте сказав Le Fiagro після прибуття на саміт Європейського політичного співтовариства в Тирані, передає 24 Канал.

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Як генсек НАТО реагує на рішення щодо делегації Росії

На думку Рютте, Путін зробив величезну помилку. Генсек НАТО переконаний, що він чудово знає, що м'яч на його боці, що він у скрутному становищі і що зробив величезну помилку

Я думаю, що весь тиск зараз на Путіна,

– додав він.