Прорыва не произошло, – Bloomberg о мирных переговорах между США и Украиной
- Переговоры между США и Украиной привели к первым "рамочным" результатам, но значительного прорыва не произошло.
- Делегации обсудили договоренности по безопасности и возможности сдерживания в рамках потенциального мирного соглашения.
Переговоры между американской и украинской делегациями привели к первым "рамочным" результатам. Несмотря на это, прорыва в мирных договоренностях в результате этого пока так и не произошло.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также В этом весь план, – международник раскрыл хитрую задачу Путина в отношении США
Каких результатов удалось достичь?
Согласно заявлению американской стороны, во время переговоров обсудили "результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могли бы привести к окончанию войны" в Украине.
Делегации договорились о "рамочных договоренностях по безопасности" и обсудили, какие возможности сдерживания будут необходимы в рамках потенциального мирного соглашения, направленного на прекращение войны с Россией.
Однако, несмотря на положительные формулировки, мало что свидетельствовало о значительном прорыве, который мог бы сигнализировать о новом импульсе в переговорах,
– говорится в статье.
Переговоры во Флориде, на которых Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф встретились с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, продолжатся и в субботу, 6 декабря.
"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру", – отмечается в заявлении Соединенных Штатов.
Что известно о переговорном процессе?
Напомним, в четверг, 4 декабря, украинская делегация отправилась на переговоры с американцами в Соединенные Штаты, мероприятие проходило в Майами. На утро пятницы, 5 декабря, стало известно, что встреча закончилась.
До этого член делегации и заместитель главы ОП Александр Бевз сообщал, что Украина хотела узнать о результатах встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и обсудить этот визит.