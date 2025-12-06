Прориву не сталося, – Bloomberg про мирні переговори між США та Україною
- Переговори між США й Україною призвели до перших "рамкових" результатів, але значного прориву не сталося.
- Делегації обговорили безпекові домовленості та можливості стримування в рамках потенційної мирної угоди.
Переговори між американською та українською делегаціями призвели до перших "рамкових" результатів. Попри це, прориву у мирних домовленостях внаслідок цього поки так і не сталося.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Яких результатів вдалося досягти?
Згідно із заявою американської сторони, під час переговорів обговорили "результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які могли б призвести до закінчення війни" в Україні.
Делегації домовилися про "рамкові домовленості щодо безпеки" та обговорили, які можливості стримування будуть необхідні в рамках потенційної мирної угоди, спрямована на припинення війни з Росією.
Однак, попри позитивні формулювання, мало що свідчило про значний прорив, який міг би сигналізувати про новий імпульс у переговорах,
Переговори у Флориді, на яких Джаред Кушнер і спецпредставник Стів Віткофф зустрілися з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, продовжаться і в суботу, 6 грудня.
"Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру", – наголошується у заяві Сполучених Штатів.
Що відомо про переговорний процес?
Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, українська делегація вирушила на переговори з американцями до Сполучених Штатів, захід проходив у Маямі. На ранок п'ятниці, 5 грудня, стало відомо, що зустріч закінчилася.
До цього член делегації та заступник глави ОП Олександр Бевз повідомляв, що Україна хотіла дізнатися про результати зустрічі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Москві та обговорити цей візит.