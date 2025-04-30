США и Украина согласовали 22 действия для мира на переговорах в Лондоне, – Келлог

Спецпредставитель президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США и Украина согласовали 22 действия для заключения потенциального мирного соглашения во время переговоров в Лондоне. Он также подчеркнул, что Россия не способна выиграть войну.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Каковы результаты переговоров Украины и США в Лондоне

По словам Келлога, во время переговоров в Лондоне украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 действия для заключения потенциального мирного соглашения.

Украинцам понравились не все, но никому не понравится окончательная позиция, которую вы выработаете. Это нормально, когда у вас есть какие-то переговоры. Но я думаю, что мы с ними в достаточно хорошем положении... когда речь идет об украинцах, нам очень комфортно там, где мы сейчас находимся,

– отметил Келлог.

Он также прокомментировал недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который допускает победу России в войне. Спецпредставитель Трампа считает, что это не представляется возможным.

"Россия не выиграет эту войну. За последние полтора года Россия не достигла никаких серьезных успехов... Они потеряли сотни тысяч солдат, они движутся на метры, а не на километры. И украинцы воюют на своей собственной земле. Они воюют ожесточенно. Поэтому, когда Россия говорит, что они побеждают, это не так", – подчеркнул он.

В какой позиции сейчас находится Украина

Келлог отметил, что России нужно осознать тот факт, что Украина находится в хорошей позиции, а европейские партнеры активизируются и формируют силы поддержки без участия США – в частности, под руководством Великобритании и Франции.

И они очень, очень готовы сейчас усилить, если потребуется, свою поддержку Украины,

– заявил Келлог.

Он также считает, что никто не выиграет эту войну военным путем, поэтому дипломатия остается единственным реальным методом завершения конфликта.

"И я думаю, что украинцы теперь это достаточно хорошо понимают после прошлой недели. И я думаю, что россияне должны это понять", – резюмировал спецпредставитель Трампа.

К слову, Келлог также считает абсурдным предложение главы Кремля Владимира Путина о перемирии до 9 мая. Вместо этого он выступает за всеобъемлющее прекращение огня на 30 дней с возможностью дальнейшего продления.