Хорошо, что перенесли, – эксперт назвал ожидания от новой трехсторонней встречи с РФ

Переговоры Украины, США и России в формате трехсторонней встречи перенесли на 4 и 5 февраля в Абу Даби. На фоне заявлений о "конструктиве" появляется все больше вопросов, приблизят ли эти даты реальные решения.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, почему само изменение даты может сыграть в пользу Украины. Политолог Петр Олещук обратил внимание, что главные рычаги этого процесса могут быть вне карты фронта.

Чего ждать от трехсторонней встречи?

Игорь Чаленко объяснил, что перенос переговоров на 4 – 5 февраля для Украины является скорее плюсом, чем формальностью. По его мнению, если бы разговор состоялся раньше, украинскую делегацию могли бы поставить в невыгодные рамки именно перед стартом. Он считает, что сам факт согласия на новые даты показывает, что стороны хотя бы частично ищут компромиссную процедуру, а не только давление на Киев.

Если бы встреча состоялась сегодня, нам бы создали крайне неблагоприятные условия для украинской позиции. Я рад, что встречу перенесли. Это действительно хорошо,

– сказал Чаленко.

Он добавил, что на этот раз наиболее реалистичные темы это те, где можно получить тактический результат без попыток сломать принципиальные позиции. Среди таких вопросов он назвал продолжение энергетического перемирия и обмены военнопленными. В то же время Чаленко не ожидает, что этот раунд решит территориальный вопрос, потому что он упирается в уровень лидеров и в нежелание России делать шаги навстречу.

Обмен военнопленными это то, чего можно достичь тактически и показать как конструктив,

– подчеркнул Чаленко.

Петр Олещук со своей стороны заметил, что внешне процесс выглядит как серия заявлений о якобы продвижении, но деталей о реальном содержании переговоров очень мало. Он пояснил, что территориальную тему Киев привязывает к личной встрече президентов, понимая, что Путин на это сейчас не пойдет. В ответ Москва, по его словам, выдвигает свои приглашения и условия так, чтобы сохранять паузу и перекладывать ответственность на оппонента.

Мы по очевидным причинам знаем очень мало о реальном ходе этих переговоров,

– отметил Олещук.

Именно поэтому ожидания от 4 – 5 февраля ограничены, пока не изменятся условия, которые определяют переговорный вес сторон.

Почему вопрос территорий завис и что может изменить переговоры?

Игорь Чаленко объяснил, что ожидать большого прорыва от встречи 4 – 5 февраля не стоит, потому что жесткие темы упираются в принципиальные позиции сторон. Он отметил, что в Вашингтоне тоже понимают продолжительность процесса, поэтому появляются ориентиры на середину мая. На этом фоне ключевым остается вопрос территорий, где Украина не готова принимать формулу добровольного отступления, даже если ее будут пытаться "упаковать" в дипломатические формулировки.

Совершенно очевидно, что Украина не будет соглашаться на добровольный выход из 23% своей территории на соответственно Донецкой области,

– сказал Чаленко.

Петр Олещук обратил внимание, что именно территориальная тема фактически подвешена. Он отметил, что Россия и Украина сейчас не демонстрируют готовности к уступкам, и одновременно не хотят прямо говорить об этом американцам. На этом фоне процесс превращается в серию взаимных ходов, где важно не то что говорят публично, а то, как ищут слабые места друг друга.

Это такой дипломатический пинг – понг, когда каждая из сторон обменивается аргументами и демонстрирует, что готова на конструктив, но другая сторона якобы не готова,

– сказал он.

Оба политолога подчеркнули, что без изменения баланса сил и без готовности России к практическим шагам формат встреч сам по себе не гарантирует решений. Поэтому главный вопрос этого раунда не в оценках "продуктивности", а в том, появится ли хотя бы один результат, который можно проверить на практике.

