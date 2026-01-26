"Это трудно было представить": какие ключевые изменения произошли на переговорах в Абу-Даби

В Абу-Даби 23 января состоялась трехсторонняя встреча украинской, российской и американских делегаций. Эксперты отметили, что этот раунд переговоров имел значительные отличия от предыдущих встреч.

Многие из них указывают на прогресс в мирных переговорах. Стороны обсудили важные вопросы по Донбассу, однако на этот раз поднимались и экономические вопросы. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, какого успеха уже удалось достичь в Абу-Даби и как дальше будут развиваться переговоры о мире.

Путинские требования на переговорах стали другими

Журналист и блогер Роман Цимбалюк отметил, что после переговоров в Абу-Даби фактически не было никаких утечек информации. От всех сторон звучали разные фразы: с одной стороны – о конструктиве, с другой – об отсутствии компромисса.

Это туман переговоров, и он подсказывает, что переговоры об окончании боевых действий – реальны. И не будет никакой капитуляции Украины. Уже российские "военкоры" удивляются, за что они положили 900 тысяч солдат. Тем временем Путин начинает подыгрывать Трампу – хочет в Совет мира вступили, выплатив взнос в 1 миллиард долларов из замороженных активов. А когда агрессор начинает платить – это уже контрибуции или репарации. Люди в выигрышной позиции такого не предлагают,

– подчеркнул Цимбалюк.

Это также накладывается на заявления в России о том, что контрактников стало гораздо меньше, а экономические проблемы углубляются. Поэтому, стоит понимать, что Кремль также переживает не самые легкие времена и, возможно, действительно ищет вариант, как закончить войну.

"В России также исчезло требование о "демилитаризации и денацификации". Это также маркер. Предполагаю, когда Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поехали в Москву, Путин сразу начал предлагать родноземы, бизнес-проекты. Американцы же повторяют, что это интересные предложения, но после прекращения огня", – отметил журналист.

Объективно, российская позиция на переговорах начала несколько меняться. Кремль пытается всячески прогнуться под Дональда Трампа, выбивая себе преференции. Однако, кажется, никаких положительных изменений в их пользу так и не произошло.

Какие важные изменения произошли в Абу-Даби?

Политолог Олег Постернак обратил внимание на то, что изменился и состав делегаций. Это нюанс, который также может серьезно изменить ход переговорного процесса.

Военный с военным, даже если они соперники, договорятся быстрее чем политик с политиком или дипломат с дипломатом. Это положительная тенденция, что в делегациях теперь есть значительное количество военных,

– подчеркнул Постернак.

Со стороны Украины на переговорах присутствуют:

Кирилл Буданов – экс-глава ГУР;

Андрей Гнатов – руководитель Генштаба, который непосредственно знает все о ходе боевых действий.

К тому же президент доукомплектовал делегацию выходцами из СБУ и ГУР, и это важно, ведь эти спецслужбы вовлечены в военных операциях Украины.

Со стороны России присутствуют:

Игорь Костюков – начальник Главного управления Генерального штаба России (ГРУ);

Александр Зорин – первый заместитель начальника управления информации ГРУ

"Надо обратить внимание также на то, что обсуждались не только военные, но и экономические вопросы. Именно в этом, по информации определенных источников, есть серьезный прогресс. Это касается соглашения о восстановлении Украины. Вероятно, обсуждали и замороженные российские активы, а также предложение России по распределению электроэнергии с ЗАЭС", – отметил политолог.

На последнее предложение Украина не может согласиться и торговать с временно оккупированными территориями. Это основание для уголовного дела, поэтому вряд ли такое соглашение могут подписать.

В этом контексте уже положительная новость, что мирный план из 20 пунктов не предусматривает изменений в украинскую Конституцию. Ведь в Стамбуле этот вопрос стоял остро, предполагалось, что Украине придется существенно изменить законодательство, чтобы обеспечить российские прихоти о "демилитаризации и денацификации",

– подчеркнул Постернак.

В целом этот раунд мирных переговоров для Украины является скорее положительным, чем наоборот, хотя скептицизм относительно его успеха до сих пор сохраняется. Это можно понять, ведь Россия действительно не заинтересована в мире. Однако, США могут серьезно надавить и предложить Путину призрачную альтернативу, которая будет выгодной, через экономическое сотрудничество.

Политолог считает, что теоретически для Путина это может быть привлекательным предложением.

"Главный итог недели на переговорном треке то, что украинцы, россияне и американцы сидели вместе, даже обедали вместе. Это трудно признать, воспринять или представить. Но это дипломатический такт и соответствующая протокольная этика. Не нужно это критиковать. Дипломатия требует правил. Когда две стороны пошли на такие шаги, они уже представляют проект выхода из войны", – подчеркнул политолог.

Говорится в частности об обсуждении системы мониторинга прекращения огня, размещение войск нейтральных стран в демилитаризованной зоне Донбасса. Даже само проектирование таких перспектив является большим прогрессом.

Каково будущее переговоров?

Первые раунды переговоров редко дают конкретные результаты, убежден политолог Владимир Фесенко. Однако определенный прогресс, по его мнению, все же состоялся.

Это была не имитация, не то, что было в Стамбуле – спектакль для Трампа и пропагандистское шоу для Путина. На этот раз все серьезно. Серьезные делегации с трех сторон, военные руководители. Но не было высоких ожиданий, что договорятся обо всем сейчас. Причина проста – принципиальные разногласия по ряду вопросов. Прежде всего требование России о выводе украинских войск с Донбасса в одностороннем порядке,

– отметил Фесенко.

Американцы, со своей стороны, частичную эту идею поддержали, впрочем, предложили некоторые компромиссы для ее реализации. Например, создание свободной экономической зоны в Донецкой области.

"Украинская сторона демонстрировала США готовность к компромиссам, если они не будут игрой, где выиграть может только Россия. Поэтому результат был прогнозируемым. В конце концов, первые раунды переговоров редко приносят конкретные результаты. Зато мы получили опыт серьёзных переговоров по военно-политическим вопросам", – объяснил политолог.

К сожалению, сейчас нет оснований для реального компромисса, считает Фесенко. Поэтому дальше, если все будет концентрироваться исключительно на вопросе Донбасса, переговоры зайдут в тупик. В противном случае переговоры стоит переформатировать и перейти к обсуждению тех проблем, по которым реально договориться.

"Я считаю, перспектива переговоров может быть в том случае, если будут обсуждать поэтапное прекращение огня. А тема Донбасса сегодня не имеет решения. Если Россия на этом продолжит настаивать, все останется так, как есть", – резюмировал Фесенко.

