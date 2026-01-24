Несмотря на то, что российские удары загнали Украину в глубочайший экономический кризис за почти 4 года войны, никаких признаков компромисса в мирных переговорах даже не видно. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Актуально Украине предлагают продать Донбасс за 800 миллиардов: как Трамп хочет купить мир и почему это ловушка

Удалось ли достичь компромисса на встрече в Эмиратах?

Как отмечает Reuters, пока компромисс кажется недостижимым, ведь Россия не готова отступать от требований по Донбассу, а Украина – уступать территории, которые считает своими.

Давление США на Киев может усилиться, но общественное мнение в Украине и необходимость надежных гарантий безопасности затрудняют любые уступки.