Попри те, що російські удари загнали Україну в найглибшу економічну кризу за майже 4 роки війни, жодних ознак компромісу в мирних перемовинах навіть не видно. Про таке йдеться в матеріалі агенції Reuters.

Чи вдалося досягнути компромісу на зустрічі в Еміратах?

Як зазначає Reuters, поки що компроміс здається недосяжним, адже Росія не готова відступати від вимог щодо Донбасу, а Україна – поступатися територіями, які вважає своїми.

Тиск США на Київ може посилитися, але громадська думка в Україні та необхідність надійних гарантій безпеки ускладнюють будь-які поступки.

Кремль наполягає на повному контролі над Донбасом. Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що здача Україною решти 20% Донецької області нібито є "дуже важливою умовою".

Зі свого боку Зеленський категорично відкидає будь-які територіальні поступки, аргументуючи, що Росія не змогла захопити ці землі за чотири роки виснажливої війни.

Зауважимо, видання Financial Times писало, що головною перешкодою для укладення документа про післявоєнне відновлення України, за даними джерел, стали саме принципові розбіжності щодо статусу та майбутнього Донбасу.

