Очікування Зеленського від цієї зустрічі не виправдалися. Трамп не підтвердив угоду про післявоєнне відновлення України. Про це пише The Financial Times.
Чому зустріч з Трампом була невдачою для Зеленського?
Як зазначає видання, Володимир Зеленський сподівався під час зустрічей із Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Давосі завершити домовленості щодо економічного відновлення України та післявоєнної безпеки.
Документи, узгоджені з американськими чиновниками перед самітом, залишилися незавершеними та непідписаними.
Трамп залишив швейцарський курорт після годинної зустрічі з українським президентом, не підтвердивши жодної угоди.
Це стало невдачею для Зеленського, який намагався змусити американського колегу взяти на себе більші зобов'язання щодо підтримки України.
Нагадаємо, що раніше український лідер заявляв про те, що приїде до Давоса тільки в тому випадку, якщо справді буде досягнуто домовленостей, а саме підписано дві угоди:
- про післявоєнну відбудову та відновлення України на 800 мільярдів протягом 10 років;
- про гарантії безпеки.
Угода на 800 мільярдів доларів покликана перезапустити економіку та повернути робочі місця, відкрити шлях до кредитів, грантів і інвестицій від приватних компаній.
Наприкінці минулого року Зеленський розповідав журналістам про "Дорожню карту процвітання України", яку вдалося розробити зі США. Це довгостроковий економічний документ, бачення до 2040 року. За словами президента, домовленості передбачають створення фонду для інвестицій у сектори, що швидко зростають: технологічний сектор; центри обробки даних; сфера штучного інтелекту. Також плануються спільні інвестиції України й США у відновлення та модернізацію газової інфраструктури, відбудову територій, реконструкцію міст і житлових районів.
Чому Трамп відмовився підписувати угоду на 800 мільярдів доларів?
- Серед учасників форуму у Давосі ходили припушення, що основною причиною, чому змінився намір президента США, є розбіжності щодо долі Донбасу. Це питання залишається найскладнішим і наразі невирішеним. Україна як компроміс пропонує варіант створення вільної економічної зони на Донбасі. Київ наполягає: якщо Збройні Сили України будуть змушені відійти, то і загалом російські силовики мають відступити на ту ж саму відстань. Росія відмовляється це робити.
- Італійське видання Corriere della Sera пише, що в оточенні Дональда Трампа розглядають пропозицію завершити війну через територіальні поступки України в обмін на гроші та гарантії безпеки. Для Києва це радше пастка. Йдеться про відмову України від неокупованої частини Донбасу в обмін на обіцянки інвестицій у відбудову на суму до 800 мільярдів доларів і західні гарантії. Формально суверенітет України нібито зберігається, але фактично це означає втрату контролю над важливими оборонними позиціями. Проблема в тому, що територіальні поступки мають бути швидкими і незворотними, тоді як гроші, безпека і відбудова – це лише обіцянки без чітких механізмів. Саме тому такі пропозиції в Україні вважають небезпечними: мир "на папері" сьогодні може зробити країну вразливішою вже завтра.
- У західних ЗМІ з'явилася інформація, що Києву можуть запропонувати близько 800 мільярдів доларів для відновлення країни після війни, нібито в обмін на поступки щодо Донбасу. Голова Інституту американістики Владислав Фарапонов пояснив 24 Каналу, що така угода теоретично можлива, проте малоймовірно, що США реально планують обмінювати гроші на українську територію – це надто спрощене трактування. За словами Фарапонова, представники США називають цю пропозицію угодою про економічне співробітництво. Її точний зміст наразі невідомий, але є підстави вірити, що текст угоди та домовленості про гарантії безпеки вже опрацьовані і погоджені з українською стороною. Експерт підкреслює: це хороший знак, але не означає, що Україна обмінюватиме свої території, зокрема Донбас.