Переговори між Україною та Росією відновилися в Абу-Дабі повідомило джерело агентству Reuters, пише Sky News.

Дивіться також Росія планує бити по Україні забороненими ракетами "Новатор": чи зможе наша ППО перехопити їх

Що відомо про другий раунд перемовин?

Основною темою вчорашніх переговорів були буферні зони та механізми контролю. Оскільки зустріч проходить за зачиненими дверима, поки невідомо, які питання розглядатимуть сьогодні.

Кореспондент у Москві Айвор Беннетт зазначає, що сам факт продовження переговорів є позитивним сигналом, однак прориву наразі не очікують.

Нагадаємо, що перший раунд перемовин відбувся 23 січня. Попри заяви Вашингтона про те, що вони були "продуктивними", ознак компромісу станом на ранок не було – росіяни продовжували масовано обстрілювати Україну.