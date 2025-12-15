Зеленский отказывается обсуждать один из пунктов "мирного плана", – Bild

Украина готова идти на многочисленные компромиссы в переговорах с Россией. Это также касается временного отказа от части своих территорий. Вопрос Донбасса остается "красной линией".

Украина выражает неуверенность в действиях России относительно мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Bild.

Что Украина отказывается принять?

По данным издания, во время переговоров в Берлине на карту поставлен вопрос мира в Украине.

Президент Зеленский якобы готов пойти на временные уступки по Крыму, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона, однако уход из Донецка является для него недопустимым.

США предложили вывести украинские войска из примерно 5600 квадратных километров Донецкой области, создав там так называемую "демилитаризованную экономическую зону". Россия поддержала эту идею, предлагая направить туда Нацгвардию.

Украинская сторона выразила опасения, что Москва может нарушить договоренность и оккупировать территории, которые освободят украинские войска.

Мы этого не примем,

– заявил высокопоставленный украинский представитель.

По его словам, Украина готова на компромиссы, но односторонний уход с фронта будет оставаться недопустимым.

