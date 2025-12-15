Переговоры в Берлине дали результаты: СМИ сказали, сколько процентов вопросов удалось решить

В Берлине продолжаются переговоры по завершению российско-украинской войны. По словам американского чиновника, большинство вопросов между Россией и Украиной уже удалось решить.

Он заявил, что Россия будет открыта для вступления Украины в Европейский Союз, и США считают, что Кремль примет гарантии, предусмотренные соглашением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Какие результаты переговоров в Берлине?

Чиновник сказал, что 90% вопросов между Россией и Украиной решено, и что гарантии безопасности были главным фокусом переговоров. По его словам, президент США Дональд Трамп считает, что он может заставить Россию согласиться на то, что Украина имеет гарантии, подобные статье 5 НАТО, согласно которой, нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

Американский чиновник добавил, что после последних переговоров наблюдается движение в направлении сужения круга вопросов между россиянами и украинцами, и состоялись более глубокие обсуждения территориальных вопросов.

Мирные переговоры: коротко о главном