30 ноября в Майами состоялись переговоры делегаций США и Украины. Стороны обсуждали американский мирный план. Издание WSJ написало, что основная дискуссия развернулась вокруг вопросов оккупированных территорий и президентских выборов.

Однако источники "Бабеля", знакомые с содержанием встречи, отрицают, что в Майами происходило обсуждение территорий и выборов. Хотя переговоры продолжались почти семь часов, они были по большей части "техническими", передает 24 Канал.

О чем говорили Украина и США во Флориде?

По данным источников, начальник Генштаба Андрей Гнатов подробно объяснил реальное положение на фронте и опроверг российскую пропаганду.

О выборах в Украине и "обмене территориями" разговора не было – территории упоминали только с точки зрения создания демилитаризованной зоны и то, как ее обеспечить в военном плане.

Никаких решений по территориям на встрече не принимали. Ожидается, что эту тему будут обсуждать президенты Украины и США.

Напомним, американский мирный план обязывает Киев провести выборы через 100 дней после завершения войны. Аналитики CNN считают, что провести легитимные выборы за чуть более чем три месяца после соглашения практически невозможно. Демобилизацию, избирательную реформу, предвыборную кампанию и стабилизацию экономики нельзя обеспечить в такие короткие сроки. В результате выборы могут привести к правительству без настоящего мандата или под влиянием России – именно этого хочет Москва.

Также американцы требуют от Украины вывести из Донбасса свои войска. Оккупированные территории США готовы признать российскими. В Вашингтоне считают, что рано или поздно украинцы все равно потеряют районы Донетчины, которые сейчас удерживают.

23 ноября в Женеве состоялся первый раунд переговоров по мирному плану США. Его скорректировали с учетом интересов Киева и Европы, однако остались спорные вопросы.

Какие результаты встречи делегаций США и Украины в Майами?