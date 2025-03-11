СМИ рассказали, чему был посвящен первый раунд переговоров в Саудовской Аравии

11 марта в Джидде проходят переговоры между делегациями США и Украины. Они продолжаются уже несколько часов.

Переговоры между сторонами проходят в два раунда. Представители делегаций уже побывали на перерыве. Началась вторая часть переговоров. Между тем, в СМИ раскрыли, о чем украинцы и американцы говорили во время первой половины встречи, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что Украина и США уже обсудили

По данным СМИ, первый раунд переговоров был посвящен предложению Украины относительно режима тишины на море и в небе. Также стороны обсудили соглашение о редкоземельных ископаемых.

Напомним, что Киев планировал сменить тактику во время этой встречи с командой Трампа. Вместо того чтобы делать акцент на гарантиях безопасности, на этот раз Украина решила продемонстрировать, что она готова к быстрому миру. Убедить в этом американцев должна идея с частичным перемирием. Оно предполагает прекращение авиаударов, сделок на море и атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру.

Далее должен состояться обмен пленными и возвращение украинских детей, похищенных российскими властями, как меры по укреплению доверия между сторонами.

Ранее президент Зеленский назвал свои ожидания от встречи в Джидде. Глава государства рассказал, что ожидает результатов не только в вопросе приближения мира, но и возобновления военной помощи и обмена разведданными.