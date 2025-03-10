Как пишет The Finacial Times, украинцы предложат частичное прекращение огня с Россией. Речь идет об ограничении на удары дронами, дальнобойными ракетами и атаки в Черном море, передает 24 Канал.

Смотрите также Лондон дал советы Киеву, как не поссориться с США во время встречи в Джидде, – The Times

Украина будет действовать по другой тактике на встрече в Джидде

Киев надеется, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон возобновить обмен разведданными и поставки оружия. Идея с частичным перемирием имеет целью доказать Трампу, что Владимир Зеленский стремится к скорейшему завершению войны.

Тактика изменилась. Сейчас самое важное – нормализовать отношения с США, и если раньше планом было сначала получить гарантии безопасности, а потом добиваться прекращения огня, то теперь очевидно, что это не произойдет в таком порядке,

– заявил Владимир Фесенко, политолог из Киева.

Эксперт пояснил, что главная цель Киева показать, что Трамп ошибается, когда говорит, что Украина не хочет прекращения огня. Она должна показать США, что готова действовать как можно скорее и начать прямые переговоры с Россией.

Во время саммита ЕС 6 марта Зеленский заявил, что хочет заключить общее рамочное соглашение с США, которое проложит путь для дальнейших, более детальных договоренностей относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности.

Соглашение начнется с прекращения авиаударов, операций на море и атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру.

Далее предусмотрен обмен пленными и возвращение украинских детей, похищенных российскими властями, как меры для укрепления доверия между сторонами.

Ранее NBC News сообщило, что соглашения по минеральным ресурсам будет недостаточно, чтобы Трамп возобновил помощь и обмен разведданными. Президент США также хочет, чтобы Зеленский уступил территории или даже ушел в отставку.