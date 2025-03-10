Як пише The Finacial Times, українці запропонують часткове припинення вогню з Росією. Йдеться про обмеження на удари дронами, далекобійними ракетами та атаки у Чорному морі, передає 24 Канал.

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Україна діятиме за іншою тактикою на зустрічі у Джидді

Київ сподівається, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон відновити обмін розвідданими та постачання зброї. Ідея із частковим перемир'ям має на меті довести Трампу, що Володимир Зеленський прагне якнайшвидшого завершення війни.

Тактика змінилася. Зараз найважливіше – нормалізувати відносини зі США, і якщо раніше планом було спочатку отримати гарантії безпеки, а потім добиватися припинення вогню, то тепер очевидно, що це не відбудеться в такому порядку,

– заявив Володимир Фесенко, політолог із Києва.

Експерт пояснив, що головна мета Києва показати, що Трамп помиляється, коли каже, що Україна не хоче припинення вогню. Вона має показати США, що готова діяти якомога швидше та розпочати прямі переговори з Росією.

Під час саміту ЄС 6 березня Зеленський заявив, що хоче укласти загальну рамкову угоду зі США, яка прокладе шлях для подальших, більш детальних домовленостей щодо мінеральних ресурсів і гарантій безпеки.

Угода розпочнеться з припинення авіаударів, операцій на морі та атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру.

Далі передбачено обмін полоненими та повернення українських дітей, викрадених російською владою, як заходи для зміцнення довіри між сторонами.

Раніше NBC News повідомило, що угоди щодо мінеральних ресурсів буде недостатньо, щоб Трамп відновив допомогу та обмін розвідданими. Президент США також хоче, щоб Зеленський поступився територіями або навіть пішов у відставку.