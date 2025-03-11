В Саудовской Аравии стартовали переговоры Украины и США: первые детали

В Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями Украины и США. Что известно о ходе переговоров и заявлениях сторон.

В Садовской Аравии стартовали переговоры Украины и США. О главных моментах встречи, ее ход и заявления сторон сообщает 24 Канал.

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Как проходят переговоры Украины и США в Саудовской Аравии