Надеемся на справедливое и длительное мирное соглашение, – МИД Китая о переговорах Украины и России

Китай призвал Украину и Россию продолжить переговоры для достижения длительного мира. В Пекине надеются на справедливое соглашение, которое будет приемлемо для всех сторон конфликта.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня, которого цитирует Le Figaro.

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Как в Китае видят мирное соглашение между Украиной и Россией

Китай выразил надежду на достижение длительного мирного соглашения между Украиной и Россией, которое будет приемлемым для всех сторон конфликта.

Мы надеемся, что все заинтересованные стороны продолжат переговоры с целью достижения справедливого, длительного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, чтобы достичь политического урегулирования полномасштабной войны,

– заявил Цзянь во время брифинга.

Напомним, что ранее в Китае поддержали инициативу Украины, Европы и США по 30-дневному прекращению огня. Тогда Пекин также выразил надежду, что стороны конфликта смогут продолжать диалог и переговоры для достижения справедливого, длительного и обязательного мирного соглашения, которое устроит все стороны конфликта.