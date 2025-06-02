Тест на международное лидерство Трампа: в СNN назвали ключевой вызов относительно переговоров в Стамбуле

Перед вторым раундом переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле ситуация на фронте обостряется. Ожидания относительно прорыва на этой встрече снизились еще больше после масштабной атаки на стратегические объекты России в глубоком тылу.

Такой удар значительно уменьшил вероятность того, что любая из сторон готова изменить свою жесткую позицию, в частности "красные линии". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Заметим, что второй раунд ожидается в понедельник, 2 июня.

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Какой главный вызов с переговорами

По данным издания, американский президент Дональд Трамп, который неоднократно хвастался, что может быстро положить конец войне в Украине, все больше разочарован и теперь наблюдает со стороны, поскольку его заявленная внешняя политика выглядит шаткой.

Давление с его стороны на украинского президента Владимира Зеленского и недавняя критика Владимира Путина явно не приблизили обе стороны к достижению мирного соглашения. В то же время президент США еще имеет рычаги влияния, если действительно захочет.

В частности, речь идет о введении жестких новых санкций, например как те, что получили подавляющее большинство поддержки в Сенате США, или корректировки военной помощи США таким образом, что это резко увеличит расходы на продолжение боевых действий.

CNN пишет, что соответствующие меры могут быть не решающими, но они будут посылать сигнал о преданности США делу. Впрочем, по словам самого Трампа, он рассматривает возможность выхода из переговоров, потому что это "война Байдена" или "война Путина и Зеленского".

В то же время, как отмечают журналисты, "выход" Вашингтона из текущей ситуации вряд ли возможен без серьезных последствий. Благодаря его личным заявлениям и действиям, вопрос Украины уже прочно связан с его именем и политической ответственностью США в целом.

В связи с этим события на поле боя, а также в переговорных комнатах в Стамбуле, сейчас находятся под пристальным вниманием. Несмотря на все попытки Дональда Трампа дистанцироваться от конфликта, война в Украине все больше воспринимается как его собственный тест на международное лидерство.

Отмечается, что Россия до сих пор не представила письменного плана с конкретными требованиями в обмен на окончание войны. Но в Кремле продолжают настаивать на признании оккупированных территорий, демилитаризации, снятии санкций, а также так называемой "денацификации".

В СМИ регулярно звучат спекуляции относительно сфер возможных переговоров, и внимательно следят на предмет любых намеков на гибкость. Но после того, что, казалось бы, было впечатляющим успехом Украины, разговоры о компромиссах Кремля могут пока быть исключены из рассмотрения.

Украина вступает в этот второй раунд прямых переговоров, подкрепленная очевидным уничтожением российских стратегических бомбардировщиков и других важных воздушных средств,

– говорится в статье.

Заметим, в украинском МИД уже сообщили, что наша делегация прибыла в Стамбул для второго раунда переговоров с российской стороной, запланированного на вторую половину дня. Ранее Киев уже передал российской стороне свои предложения.