Такий удар значно зменшив ймовірність того, що будь-яка зі сторін готова змінити свою жорстку позицію, зокрема "червоні лінії". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Зауважимо, що другий раунд очікується у понеділок, 2 червня.

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Який головний виклик з переговорами

За даними видання, американський президент Дональд Трамп, який неодноразово хвалився, що може швидко покласти край війні в Україні, дедалі більше розчарований і тепер спостерігає збоку, оскільки його заявлена зовнішня політика виглядає хиткою.

Тиск з його боку на українського президента Володимира Зеленського та нещодавня критика Володимира Путіна вочевидь не наблизили обидві сторони до досягнення мирної угоди. Водночас президент США ще має важелі впливу, якщо справді захоче.

Зокрема, ідеться про запровадження жорстких нових санкцій, наприклад як ті, що отримали переважну більшість підтримки в Сенаті США, або коригування військової допомоги США таким чином, що це різко збільшить витрати на продовження бойових дій.

CNN пише, що відповідні заходи можуть бути не вирішальними, але вони посилатимуть сигнал про відданість США справі. Утім, за словами самого Трампа, він розглядає можливість виходу з переговорів, бо це "війна Байдена" або "війна Путіна та Зеленського".

Водночас, як наголошують журналісти, "вихід" Вашингтона із поточної ситуації навряд чи можливий без серйозних наслідків. Завдяки його особистим заявам і діям, питання України вже міцно пов’язане з його ім’ям і політичною відповідальністю США загалом.

У зв'язку з цим події на полі бою, а також у переговірних кімнатах у Стамбулі, зараз перебувають під пильною увагою. Попри всі спроби Дональда Трампа дистанціюватися від конфлікту, війна в Україні дедалі більше сприймається як його власний тест на міжнародне лідерство.

Зазначається, що Росія і не досі не представила письмового плану з конкретними вимогами в обмін на закінчення війни. Але у Кремлі продовжують наполягати на визнанні окупованих територій, демілітаризації, знятті санкцій, а також так званій "денацифікації".

У ЗМІ регулярно лунають спекуляції щодо сфер можливих переговорів, і уважно стежать на предмет будь-яких натяків на гнучкість. Але після того, що, здавалося б, було вражаючим успіхом України, розмови про компроміси Кремля можуть наразі бути виключені з розгляду.

Україна вступає у цей другий раунд прямих переговорів, підкріплена очевидним знищенням російських стратегічних бомбардувальників та інших важливих повітряних засобів,

– ідеться у статті.

Зауважимо, в українському МЗС вже повідомили, що наша делегація прибула до Стамбула для другого раунду переговорів з російською стороною, запланованого на другу половину дня. Раніше Київ вже передав російській стороні свої пропозиції.