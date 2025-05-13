Уже умоляет Китай о помощи: чего больше всего боится Путин на встрече в Стамбуле
- Россия может использовать перемирие для подготовки летнего наступления, что является угрозой для Украины и Европы.
- Путин столкнулся с необходимостью лично встретиться с Зеленским в Стамбуле, что может иметь последствия для российской пропаганды.
- Параллельно Россия ищет поддержки у Китая, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации.
Россия не планирует отказываться от идеи потенциального летнего наступления. Поэтому перемирие на 30 дней, которое предлагает Украина, Европа и США, оккупанты могут использовать для подготовки и накопления ресурсов.
Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, добавив, что Владимир Путин попал в ловушку, которую сам для себя создал. Его заявление о переговорах в Стамбуле точно не предусматривало того, что произошло дальше.
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Наибольшая опасность для Путина
После ночного обращения Путина, Президент Украины заявил, что готов к прямым переговорам с Россией и лично будет ждать главу Кремля в Турции. Скорее всего, россияне ожидали, что отправят туда переговорщиков, которые будут затягивать процесс.
Если Украине и Европе нужны 30 дней, чтобы выработать совместный план действий для дальнейшего политического урегулирования, то для России – это возможность для перегруппировки, подтягивания резервов и ротации. Далее они продолжат то, ради чего пришли в Украину.
Наибольшей опасностью для России, особенно учитывая, что Дональд Трамп может приехать в Стамбул, является отказ ехать на переговоры. Это станет сильным ударом по позициям страны-агрессора. Ведь в последнее время Кремль активно демонстрировал, что якобы готов договариваться,
– отметил Тарас Жовтенко.
Но теперь Путину нужно действительно садиться в самолет и ехать туда, где его ждет Владимир Зеленский и, возможно, Дональд Трамп. Если Путин этого не сделает, это перечеркнет все усилия российской пропаганды. Сейчас в Кремле пытаются прикрываться непонятными условиями, которые якобы нужны для встречи.
Путин умоляет о помощи
"Скорее всего, параллельно идут серьезные консультации с Китаем. Россия умоляет Китай о помощи, потому что без вмешательства Си Цзиньпина вряд ли удастся выйти из этой ситуации. С другой стороны, Пекин понимает, что надо подготовить новый список требований к россиянам за то, что они попытаются все уладить", – добавил эксперт по международной безопасности.
Также не стоит переоценивать встречу в Стамбуле. Позиция Украины, Европы и США понятна. Она заключается в установлении режима прекращения огня для последующих переговоров. Однако, это полностью противоречит желанию России. Там требуют переговоров, но без перемирия.
Европейские лидеры понимают, что Путин манипулирует и хочет выиграть время. Поэтому российскому диктатору озвучили требование – он должен был сказать о своем решении относительно встречи в Стамбуле до вечера 12 мая. Глава Кремля ничего не ответил. Скорее всего, следующим шагом должны быть санкции.