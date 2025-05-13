Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, добавив, что Владимир Путин попал в ловушку, которую сам для себя создал. Его заявление о переговорах в Стамбуле точно не предусматривало того, что произошло дальше.

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Наибольшая опасность для Путина

После ночного обращения Путина, Президент Украины заявил, что готов к прямым переговорам с Россией и лично будет ждать главу Кремля в Турции. Скорее всего, россияне ожидали, что отправят туда переговорщиков, которые будут затягивать процесс.

Если Украине и Европе нужны 30 дней, чтобы выработать совместный план действий для дальнейшего политического урегулирования, то для России – это возможность для перегруппировки, подтягивания резервов и ротации. Далее они продолжат то, ради чего пришли в Украину.

Наибольшей опасностью для России, особенно учитывая, что Дональд Трамп может приехать в Стамбул, является отказ ехать на переговоры. Это станет сильным ударом по позициям страны-агрессора. Ведь в последнее время Кремль активно демонстрировал, что якобы готов договариваться,

– отметил Тарас Жовтенко.

Но теперь Путину нужно действительно садиться в самолет и ехать туда, где его ждет Владимир Зеленский и, возможно, Дональд Трамп. Если Путин этого не сделает, это перечеркнет все усилия российской пропаганды. Сейчас в Кремле пытаются прикрываться непонятными условиями, которые якобы нужны для встречи.

Путин умоляет о помощи

"Скорее всего, параллельно идут серьезные консультации с Китаем. Россия умоляет Китай о помощи, потому что без вмешательства Си Цзиньпина вряд ли удастся выйти из этой ситуации. С другой стороны, Пекин понимает, что надо подготовить новый список требований к россиянам за то, что они попытаются все уладить", – добавил эксперт по международной безопасности.

Также не стоит переоценивать встречу в Стамбуле. Позиция Украины, Европы и США понятна. Она заключается в установлении режима прекращения огня для последующих переговоров. Однако, это полностью противоречит желанию России. Там требуют переговоров, но без перемирия.

Европейские лидеры понимают, что Путин манипулирует и хочет выиграть время. Поэтому российскому диктатору озвучили требование – он должен был сказать о своем решении относительно встречи в Стамбуле до вечера 12 мая. Глава Кремля ничего не ответил. Скорее всего, следующим шагом должны быть санкции.