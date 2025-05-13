Таку думку 24 Каналу висловив експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, додавши, що Владімір Путін потрапив у пастку, яку сам для себе створив. Його заява про переговори у Стамбулі точно не передбачала того, що сталося далі.

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Найбільша небезпека для Путіна

Після нічного звернення Путіна, Президент України заявив, що готовий до прямих переговорів з Росією і особисто чекатиме очільника Кремля у Туреччині. Скоріш за все, росіяни очікували, що відправлять туди перемовників, які затягуватимуть процес.

Якщо Україні та Європі потрібні 30 днів, щоб виробити спільний план дій для подальшого політичного врегулювання, то для Росії – це можливість для перегрупування, підтягування резервів і ротації. Далі вони продовжать те, заради чого прийшли в Україну.

Найбільшою небезпекою для Росії, особливо враховуючи, що Дональд Трамп може приїхати у Стамбул, є відмова їхати на переговори. Це стане сильним ударом по позиціях країни-агресорки. Адже останнім часом Кремль активно демонстрував, що нібито готовий домовлятися,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Але тепер Путіну потрібно справді сідати в літак і їхати туди, де його чекає Володимир Зеленський і, можливо, Дональд Трамп. Якщо Путін цього не зробить, це перекреслить усі зусилля російської пропаганди. Зараз у Кремлі намагаються прикриватися незрозумілими умовами, які нібито потрібні для зустрічі.

Путін благає про допомогу

"Скоріш за все, паралельно йдуть серйозні консультації з Китаєм. Росія благає Китай про допомогу, бо без втручання Сі Цзіньпіна навряд чи вдасться вийти з цієї ситуації. З іншого боку, Пекін розуміє, що треба підготувати новий список вимог до росіян за те, що вони спробують все владнати", – додав експерт з міжнародної безпеки.

Також не варто переоцінювати зутріч у Стамбулі. Позиція України, Європи та США зрозуміла. Вона полягає у встановленні режиму припинення вогню для наступних переговорів. Однак, це повністю суперечить бажанням Росії. Там вимагають переговорів, але без перемир'я.

Європейські лідери розуміють, що Путін маніпулює та хоче виграти час. Тому російському диктатору озвучили вимогу – він мав сказати про своє рішення щодо зустрічі у Стамбулі до вечора 12 травня. Очільник Кремля нічого не відповів. Скоріш за все, наступним кроком мають бути санкції.