У российской делегации в последнюю минуту появилось требование по США на переговорах, – СМИ

Представители делегации страны-агрессора России на переговорах в Стамбуле в последний момент перед началом требовали провести переговоры с Украиной без участия представителей США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное, которому об этом сообщил источник в украинской делегации.

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Требование россиян перед переговорами

В украинской делегации отмечают, что такое поведение представителей России указывает на попытку сорвать мирный процесс или подорвать его.

По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть,

– сказали в делегации.

Там добавили, что украинские представители приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня и встречу на высшем уровне Зеленского и Путина.

Напомним, что в пятницу, 16 мая, в Турции начались переговоры между Украиной и Россией. Источник 24 Канала в украинской делегации сообщил, что украинская сторона общается с россиянами через переводчика.