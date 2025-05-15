Рубио сказал, когда в Белом доме примут решение о встрече Зеленского и Трампа
- США примет решение о встрече Зеленского и Трампа после переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией.
- Сенатор Марко Рубио не ожидает прорыва в переговорах и считает российскую делегацию несостоятельной.
- Госсекретарь США встретится с турецким МИД и украинской делегацией, но прорыв возможен лишь при прямой встрече Путина и Трампа.
- Рубио раскритиковал состав российских переговорщиков, поддержав позицию Зеленского.
В США ждут результатов переговоров в Стамбуле, чтобы решить вопрос встречи Трампа и Зеленского. Сенатор Марко Рубио заявил, что прорыва в переговорах с Россией не ожидает, а состав российской делегации назвал несостоятельным.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Сенатор США Марко Рубио заявил, что Вашингтон примет решение о потенциальной встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа после завершения переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и России.
Читайте также Представители США присоединятся к переговорам между Украиной и Россией, но Рубио не будет
Вашингтон ждет итогов переговоров в Стамбуле
По словам Рубио, Госсекретарь США встретится с главой МИД Турции и украинской делегацией. Впрочем, сенатор не ожидает прорыва в переговорах между Киевом и Москвой.
Я не думаю, что будет какой-то прорыв, пока президенты Путин и Трамп не сядут напрямую за стол переговоров,
– подчеркнул Рубио.
Он также раскритиковал уровень российской делегации, отправленной в Стамбул, поддержав позицию Владимира Зеленского, который назвал ее "дублерами". По мнению Рубио, состав переговорщиков Кремля не свидетельствует о серьезных намерениях.
Надеюсь, я ошибаюсь. И завтра все увидят новости о прекращении огня. Но это не мой прогноз,
– резюмировал он.
В Белом доме отмечают, что именно после завершения стамбульских переговоров примут решение о возможной встрече Путина и Трампа.