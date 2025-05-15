Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Sky News. Сенатор США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон ухвалить рішення щодо потенційної зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа після завершення переговорів у Стамбулі між делегаціями України та Росії.

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Вашингтон чекає на підсумки переговорів у Стамбулі

За словами Рубіо, Держсекретар США зустрінеться з главою МЗС Туреччини та українською делегацією. Утім, сенатор не очікує прориву в переговорах між Києвом і Москвою.

Я не думаю, що буде якийсь прорив, поки президенти Путін і Трамп не сядуть напряму за стіл переговорів,

– наголосив Рубіо.

Він також розкритикував рівень російської делегації, відправленої до Стамбула, підтримавши позицію Володимира Зеленського, який назвав її "дублерами". На думку Рубіо, склад перемовників Кремля не свідчить про серйозні наміри.

Сподіваюся, я помиляюся. І завтра всі побачать новини про припинення вогню. Але це не мій прогноз,

– резюмував він.

У Білому домі зазначають, що саме після завершення стамбульських переговорів ухвалять рішення щодо ймовірної зустрічі Путіна та Трампа.