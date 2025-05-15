Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Сенатор США Марко Рубио заявил, что Вашингтон примет решение о потенциальной встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа после завершения переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и России.
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Вашингтон ждет итогов переговоров в Стамбуле
По словам Рубио, Госсекретарь США встретится с главой МИД Турции и украинской делегацией. Впрочем, сенатор не ожидает прорыва в переговорах между Киевом и Москвой.
Я не думаю, что будет какой-то прорыв, пока президенты Путин и Трамп не сядут напрямую за стол переговоров,
– подчеркнул Рубио.
Он также раскритиковал уровень российской делегации, отправленной в Стамбул, поддержав позицию Владимира Зеленского, который назвал ее "дублерами". По мнению Рубио, состав переговорщиков Кремля не свидетельствует о серьезных намерениях.
Надеюсь, я ошибаюсь. И завтра все увидят новости о прекращении огня. Но это не мой прогноз,
– резюмировал он.
В Белом доме отмечают, что именно после завершения стамбульских переговоров примут решение о возможной встрече Путина и Трампа.