Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Сенатор США Марко Рубио заявил, что Вашингтон примет решение о потенциальной встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа после завершения переговоров в Стамбуле между делегациями Украины и России.

Читайте также Представители США присоединятся к переговорам между Украиной и Россией, но Рубио не будет

Вашингтон ждет итогов переговоров в Стамбуле

По словам Рубио, Госсекретарь США встретится с главой МИД Турции и украинской делегацией. Впрочем, сенатор не ожидает прорыва в переговорах между Киевом и Москвой.

Я не думаю, что будет какой-то прорыв, пока президенты Путин и Трамп не сядут напрямую за стол переговоров,

– подчеркнул Рубио.

Он также раскритиковал уровень российской делегации, отправленной в Стамбул, поддержав позицию Владимира Зеленского, который назвал ее "дублерами". По мнению Рубио, состав переговорщиков Кремля не свидетельствует о серьезных намерениях.

Надеюсь, я ошибаюсь. И завтра все увидят новости о прекращении огня. Но это не мой прогноз,

– резюмировал он.

В Белом доме отмечают, что именно после завершения стамбульских переговоров примут решение о возможной встрече Путина и Трампа.