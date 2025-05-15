Це підтвердив державний секретар США Марко Рубіо під час пресконференції за підсумками саміту НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Як долучаться США
Марко Рубіо під час брифінгу повідомив, що у п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі він зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та високопоставленою українською делегацією.
Водночас, за його словами, Сполучені Штати не мають високих очікувань від перемовин, і вважають, що будь-який прорив можливий лише у разі прямої розмови між президентом Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
На його думку, рівень команди, яку Росія відправила у складі власної делегації, "не свідчить" про можливий прорив, про це казав й український лідер Володимир Зеленський. Водночас держсекретар сподівається, що помиляється.
Крім того, як зазначив Марко Рубіо, США сподіваються, що під час перемовини України та Росії у Стамбулі вдасться домовитися про припинення вогню. Американський дипломат висловив надію, що про це оголосять вже 16 травня вранці.