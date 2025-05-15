Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Марко Рубіо перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Туреччині.

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Що Рубіо заявив про війну Росії з Україною

Марко Рубіо підкреслив задачу НАТО – запобігати війнам за допомогою сили. Він зазначив, що наразі головна увага прикута саме до війни Росії з Україною.

За словами держсекретаря США, Трамп обстоює цілком зрозумілу позицію – він хоче закінчити війну.

Він відкритий практично до будь-якого механізму, який приведе нас до справедливого, стійкого, тривалого і міцного миру. Саме це він хоче бачити. Він хоче бачити припинення війни,

– заявив Рубіо.

"Побачимо, що відбудеться в цьому плані протягом найближчих днів, але ми хочемо бачити прогрес у цьому напрямку, й будь-який механізм, який буде запропоновано, будь-який процес, який потрібно буде здійснити – ми готові бути конструктивними й допомагати всім, чим можемо, щоб покласти край конфлікту", – додав державний секретар США.

На його думку, немає військового "вирішення конфлікту" між Росією та Україною. Війна має закінчитися лише дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що саме в цей день, 15 травня, можуть відбутися переговори України та Росії. ЗМІ опублікували список посадовців, хто поїхав разом з президентом України.

Повідомляють, що окрім Зеленського до Туреччини прибули міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, заступники керівника ОП Ігор Жовква та Ігор Брусило.