Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Марко Рубио перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Турции 15 мая.

Читайте также Стамбул, так Стамбул: в какую игру сыграют Зеленский и Путин и что задумал Трамп

Что Рубио заявил о войне России с Украиной

Марко Рубио подчеркнул задачу НАТО – предотвращать войны с помощью силы. Он отметил, что сейчас главное внимание приковано именно к войне России с Украиной.

По словам госсекретаря США, Трамп отстаивает вполне понятную позицию – он хочет закончить войну.

Он открыт практически к любому механизму, который приведет нас к справедливому, устойчивому, длительному и прочному миру. Именно это он хочет видеть. Он хочет видеть прекращение войны,

– заявил Рубио.

"Посмотрим, что произойдет в этом плане в течение ближайших дней, но мы хотим видеть прогресс в этом направлении, и любой механизм, который будет предложен, любой процесс, который нужно будет осуществить – мы готовы быть конструктивными и помогать всем, чем можем, чтобы положить конец конфликту", – добавил государственный секретарь США.

По его мнению, нет военного "решения конфликта" между Россией и Украиной. Война должна закончиться только дипломатическим путем.

Напомним, что именно в этот день, 15 мая, могут состояться переговоры Украины и России. СМИ опубликовали список чиновников, кто поехал вместе с президентом Украины.

Сообщают, что кроме Зеленского в Турцию прибыли министр иностранных дел Андрей Сыбига и министр обороны Рустем Умеров, глава Офиса Президента Андрей Ермак, заместители руководителя ОП Игорь Жовква и Игорь Брусило.