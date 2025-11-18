Зеленский проведет переговоры в Турции: глава МИД страны может передать результаты в Россию
- Президент Владимир Зеленский планирует визит в Турцию для переговоров с президентом Эрдоганом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом по российско-украинской войне.
- Глава МИД Турции Хакан Фидан может передать результаты переговоров российской стороне, включая возможный обмен пленными.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Турцию, где проведет переговоры по российско-украинской войне. Ожидается, что итоги этих встреч могут быть переданы российской стороне.
Зеленский хочет использовать рост давления США на Кремль, чтобы оживить дипломатические усилия и приблизить завершение войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Будут ли представители России на встрече с Зеленским в Турции: в Кремле ответили
Какой план имеет Зеленский в Турции?
Собеседники Bloomberg отмечают, что завтра, 19 октября, украинский лидер прибудет в Турцию, где должен встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Один из источников также сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан в случае положительных результатов переговоров может лично связаться с представителями России и передать им наработанные договоренности, включая возможный обмен пленными.
Что известно о новом возможном обмене пленными?
Рустем Умеров сообщил о возможном возобновлении процесса обменов пленными. Он провел консультации при посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах по восстановлению процесса обменов.
Украина хочет вернуть 1200 защитников.