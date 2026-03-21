Уиткофф прокомментировал переговоры США и Украины во Флориде

21 марта во Флориде состоялась встреча делегаций США и Украины. Они обсуждали пути завершения войны.

Спецпредставитель Трампа Стив Уитккоф подытожил переговоры с украинцами в заметке в соцсети "Х".

Как Виткофф оценил встречу делегаций во Флориде?

По словам Виткоффа, США и Украины провели конструктивные встречи.

"Обсуждения были сосредоточены на сужении и решении остаточных вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению", – уточнил американский чиновник.

Он добавил, что в делегацию США, кроме него, вошли Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник по политике Государственного департамента Крис Карран.

Мы приветствуем дальнейшее активное участие в урегулировании нерешенных вопросов, признавая ее важность для глобальной стабильности, и благодарим Трампа за постоянное лидерство в продвижении этих усилий,

– говорится в заявлении спецпредставителя.

Отметим, что встречи украинских и американских переговорщиков продолжатся и в воскресенье, 22 марта. Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в США уехала только политическая группа. Президент пояснил, что во время предварительных раундов переговоров в военной подгруппе удалось добиться прогресса.

К слову россияне в переговорах во Флориде не участвовали. Они отказались ехать в США, настаивая на проведении встречи в других странах.

