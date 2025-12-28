Напряжение перед встречей Зеленского и Трампа растет из-за серьезных разногласий, – Reuters

Вскоре американский президент Дональд Трамп встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во Флориде для согласования плана по окончанию войны. Впрочем, между сторонами есть серьезные разногласия.

В частности, по ключевым и спорным вопросам, одновременно ситуация осложняется российскими провокациями в виде обстрелов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что ждать от встречи Трампа и Зеленского?

Россия 27 декабря нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов и ракет, что привело к обесточиванию и отключению отопления в ряде районов Киева. Зеленский назвал это ответом России на мирные усилия США.

Агентство ссылается на заявление украинского президента, который сообщил СМИ, что во время встречи в резиденции Трампа во Флориде он хочет обсудить будущее Донецкой области, Запорожской АЭС, а также другие важные темы.

Москва неоднократно требовала Украину уступить всю Донецкую область. Российские чиновники также раскритиковали другие пункты последнего предложения, что ставит под сомнение готовность Путина принять эти переговоры.

Владимир Зеленский говорил, что надеется смягчить предложение США о полном выводе украинских войск из Донбасса. В противном случае, по его словам, весь план из 20 пунктов должен быть вынесен на референдум.

По данным СМИ, в США восприняли готовность к референдуму как уступку, однако для этого Россия должна согласиться на 60-дневное прекращение огня. В то же время опросы свидетельствуют, что украинцы могут не поддержать этот план.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа стала результатом нескольких недель дипломатии. Европейские союзники активизировали работу над послевоенными гарантиями безопасности для Украины при поддержке США.

Какие вопросы остаются противоречивыми?

Украинская и американская стороны достигли согласия по ряду вопросов, и, по словам Зеленского, план готов на 90%. Впрочем, вопрос о том, какие территории передадут России, и произойдет ли это это вообще, еще не решен.

Пока Россия хочет весь Донбасс, Украина настаивает на заморозке по текущей линии фронта. США для компромисса предлагают свободную экономическую зону, однако доподлинно неизвестно, как эта зона будет функционировать на самом деле.

Зеленский, чьи прошлые встречи с Трампом не всегда проходили удачно, разделяет опасения Европы, что Трамп может "сдать" Украину, оставив европейские государства оплачивать счета за поддержку разрушенной страны.

В Reuters напоминают, что Россия, как Путин неоднократно заявлял ранее, требует вывода украинских войск со всех территорий Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

По мнению украинских чиновников и европейских лидеров, война это захват земель в имперском стиле со стороны Москвы, и если Россия добьется своего в Украине, однажды она атакует членов Североатлантического Альянса.

Напоминают, что план из 20 пунктов сформировали на основе предыдущего "российского" варианта из 28 пунктов, который появился после переговоров России и США. Приемлемым документ стал только после консультаций с Киевом.

Также, согласно обнародованной информации, Владимир Зеленский сообщил о намерении снова поговорить с европейскими союзниками после вышеупомянутой встречи с Дональдом Трампом во Флориде.

Что заявил Путин перед переговорами?