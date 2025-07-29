Восстановление полномочий НАБУ и САП в рамках гарантирования независимости антикоррупционных органов прежде всего имеют главное значение для антикоррупционной архитектуры Украины.

Такое заявление сделал представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье перед голосованием в Верховной Раде относительно законопроекта по этому поводу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕП.

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Что сказали Зеленскому?

Представитель Еврокомиссии рассказал, что Урсула фон дер Ляйен во время разговора с Владимиром Зеленским в понедельник, 28 июля, отметила, что Украина должна развивать свои прочные основы как будущее государство-член ЕС.

Она озвучила четкое послание, что Украина должна сохранить независимые антикоррупционные органы. Поэтому, в Еврокомиссии призывают Верховную Раду безотлагательно принять законопроект для исправления ситуации с НАБУ и САП.

Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского Союза. Они лежат в основе процесса присоединения и соответствуют требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере придерживаться этих стандартов,

– сказал он.

По его словам, в этой ситуации компромисс невозможен, поэтому в Евросоюзе ожидают, что Киев "приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнеров путем принятия решительных мер.

Напомним, несколько дней назад сообщали о еще одном разговоре Зеленского и фон дер Ляйен относительно НАБУ и САП. Впоследствии президент Украины отрицал, что получал телефонный звонок от нее от нее.