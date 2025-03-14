Это непросто, – Трамп о позиции России по перемирию в Украине

Дональд Трамп заявил, что ситуация с войной в Украине является непростой. В то же время он хочет верить, что Владимир Путин согласится на перемирие с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США в интервью Шарил Аткиссон.

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Что сказал Трамп о позиции России относительно перемирия

Дональд Трамп отметил, что война в Украине является ужасной и кровавой. В то же время он отметил, что процесс заключения договоренностей о перемирии идет хорошо.

Как вы знаете, у нас есть соглашение о прекращении огня с украинской группой, и мы пытаемся заключить такое же соглашение с Россией, и я думаю, что пока все идет хорошо,

– сказал президент США.

Он отметил, что уже в понедельник, 17 марта, мир узнает немного больше деталей относительно этого перемирия и "все будет хорошо". Отдельно глава Белого дома подчеркнул, что не уменьшает сложностей в заключении этого перемирия между Украиной и Россией.

Позже во время выступления с речью в Минюсте США Дональд Трамп также заявил, что в вопросе перемирия у него "все хорошо" с Украиной и Россией.

"Сегодня у нас было несколько очень хороших звонков с Россией и с Украиной. Они (Киев – 24 Канал) согласились на прекращение огня, и теперь нам надо достичь этого с Россией. А это нелегко. Это непростая задача. Но я думаю, что мы это сделаем", – резюмировал Трамп.

Кроме того, он повторил, что без него об окончании войны "никто бы не говорил", а сам конфликт бы "продолжался годами" и гибли бы "миллионы людей".

Без меня это бы просто продолжалось. Сейчас мы стремимся к прекращению огня с Россией. И у нас были очень хорошие переговоры об этом. Мы получили очень хорошие ответы. И я могу сказать вам, что войны не было бы, если бы я был президентом, и это просто на 100% не произошло бы, никогда бы не произошло,

– подчеркнул глава Белого дома.

Он также сказал, что у него "хорошие и профессиональные отношения" с Владимиром Путиным, и думает, что "будут очень хорошие результаты".

"Мы должны увидеть, что произойдет. Впереди еще долгий путь. Бои невероятные", – резюмировал Дональд Трамп.