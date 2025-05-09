В идеале прекращение огня должно быть объявлено на выходных, – президент Финляндии

За последние сутки лидеры Финляндии и Норвегии пообщались с Зеленским и Трампом. По итогу этих разговоров, политики сделали вывод, что прекращение огня в Украине не за горами.

Так, во время совместной конференции с премьером Норвегии Йонас Гар Стьоре президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирный процесс движется в правильном направлении, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие шансы на быстрое перемирие

Мы не можем назвать точный график, но в идеальном мире прекращение огня в Украине могло бы быть объявлено уже в выходные,

– так прокомментировал прогресс по достижению перемирия Стубб.

Премьер Норвегии Стьоре выразил несколько более осторожный взгляд на прогресс. Он отметил, что по сравнению с несколькими неделями назад, есть определенные положительные сдвиги. В частности, позитивом является то, что США продолжают участвовать в переговорах и не вышли из них.

Канцлер Германии тоже выразил надежду, что прекращение огня можно достичь в ближайшие дни. По его словам, все зависит от решения Кремля.

Между тем, по данным СМИ, США и Европа выработали общую позицию по перемирию на 30 дней. Если Россия не пойдет на него, ее ждут санкции.