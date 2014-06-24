Прекращение огня между Израилем и Ираном: работает ли перемирие на Ближнем Востоке

После очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке Дональд Трамп объявил о "полном и абсолютном" прекращении огня между Израилем и Ираном. Перемирие должно было вступить в силу во вторник, 24 июня.

Главное о договоренностях между странами, продолжении обстрелов и заявлениях политиков – пишет 24 Канал.

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Что известно о прекращении огня