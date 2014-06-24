Прекращение огня между Израилем и Ираном: работает ли перемирие на Ближнем Востоке
После очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке Дональд Трамп объявил о "полном и абсолютном" прекращении огня между Израилем и Ираном. Перемирие должно было вступить в силу во вторник, 24 июня.
Главное о договоренностях между странами, продолжении обстрелов и заявлениях политиков – пишет 24 Канал.
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Что известно о прекращении огня
Днем 24 июня Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, направляющихся на север страны – там прозвучала сирена, однако обошлось без последствий. Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным "решительно ответить на нарушение Ираном перемирия, нанеся интенсивные удары по целям режима в самом центре Тегерана". Обратите внимание! Иран опровергает запуск ракеты на север Израиля после объявления перемирия. В заявлении Офиса Беньямина Нетаньяху говорится, что Израиль достиг своей цели по устранению ядерной и баллистической угроз со стороны Ирана, поэтому соглашается на предложение Дональда Трампа о перемирии. Однако страна "решительно" ответит на любые нарушения соглашения о прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о каких-либо официальных договоренностях о прекращении огня. Он отметил, что именно Израиль начал войну против Ирана. Если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4:00 по тегеранскому времени, мы не будем продолжать наш ответ после этого, Дональд Трамп объявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном уже вступило в силу. В своей соцсети он призвал стороны не нарушать договоренности. Утром 24 июня Иран запустил несколько групп ракет на Израиль. Известно о попадании по меньшей мере одной ракеты – повреждения зафиксированы в городе Беэр-Шева. Погибло 6 людей, еще 1 человек получил тяжелые ранения. В интервью Дональд Трамп отметил, что ожидает "бессрочного прекращения огня". Оно (прекращение огня – 24 Канал) продлится вечно. Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока, Кроме того, он "очень рад, что смог выполнить работу". По словам Трампа, война могла бы разрушить весь Ближний Восток, а во время военных операции Ирана и Израиля "умирало много людей", Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Тегеран согласился на предложенное США при посредничестве Катара прекращение огня. Ночью вторника, 24 июня, Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет полное и окончательное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной! По его словам, "официально Иран начнет перемирие, а после 12 часов Израиль начнет перемирие, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны".
Иран якобы атаковал Израиль, ЦАХАЛ готовит ответ
Израиль официально согласился на прекращение огня
В Иране заявили об отсутствии официальной договоренности
– написал он.
Прекращение огня вступило в силу, – Трамп
Иран ударил по Израилю
Перемирие будет "вечным", – Трамп
– заявил президент США.
Трамп сообщил о достижении соглашения между Ираном и Израилем
– заявил американский президент.
Днем 24 июня Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, направляющихся на север страны – там прозвучала сирена, однако обошлось без последствий.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным "решительно ответить на нарушение Ираном перемирия, нанеся интенсивные удары по целям режима в самом центре Тегерана".
Обратите внимание! Иран опровергает запуск ракеты на север Израиля после объявления перемирия.
В заявлении Офиса Беньямина Нетаньяху говорится, что Израиль достиг своей цели по устранению ядерной и баллистической угроз со стороны Ирана, поэтому соглашается на предложение Дональда Трампа о перемирии.
Однако страна "решительно" ответит на любые нарушения соглашения о прекращении огня.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о каких-либо официальных договоренностях о прекращении огня.
Он отметил, что именно Израиль начал войну против Ирана.
Если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4:00 по тегеранскому времени, мы не будем продолжать наш ответ после этого,
Дональд Трамп объявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном уже вступило в силу. В своей соцсети он призвал стороны не нарушать договоренности.
Утром 24 июня Иран запустил несколько групп ракет на Израиль.
Известно о попадании по меньшей мере одной ракеты – повреждения зафиксированы в городе Беэр-Шева. Погибло 6 людей, еще 1 человек получил тяжелые ранения.
В интервью Дональд Трамп отметил, что ожидает "бессрочного прекращения огня".
Оно (прекращение огня – 24 Канал) продлится вечно. Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока,
Кроме того, он "очень рад, что смог выполнить работу". По словам Трампа, война могла бы разрушить весь Ближний Восток, а во время военных операции Ирана и Израиля "умирало много людей",
Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Тегеран согласился на предложенное США при посредничестве Катара прекращение огня.
Ночью вторника, 24 июня, Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.
Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет полное и окончательное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!
По его словам, "официально Иран начнет перемирие, а после 12 часов Израиль начнет перемирие, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны".