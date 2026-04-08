Передавали записки через курьеров: в Axios рассказали, как США и Иран договаривались о перемирии

Внимание мирового сообщества приковано к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на неутешительные прогнозы и категоричность сторон, Вашингтон и Тегеран таки смогли достичь двухнедельного перемирия.

На фоне громких слов о возможной угрозе уничтожения целой цивилизации разворачивалась сложная дипломатическая игра. Об этом подробнее рассказали в Axios.

Несмотря на недавние сообщения о крайне тяжелом состоянии верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, он впервые с начала войны дал "зеленый свет" двигаться к заключению соглашения.

Ранее глава Белого дома дал Тегерану дедлайн согласования на условия США, который уже подходил к концу, из-за чего американцы вместе с войсками Израиля готовились к масштабной эскалации.

Армии стран были приведены в полную боевую готовность, тем временем ряд стран в регионе ожидал жесткого ответа от Ирана. Сам Дональд Трамп угрожал "уничтожить цивилизацию", однако переговоры между сторонами продолжались, хоть и в напряженной и хаотичной атмосфере.

Так, документы соглашения переписывали по несколько раз, американские предложения резко критиковали, одновременно посредники пытались согласовать позиции сторон.

Тегеран представлял глава МИД Аббас Арагчи, который вместе с переговорным процессом убеждал военное руководство пойти на компромисс.

В это время лидер Ирана Хаменеи из-за угрозы со стороны Израиля, по информации источников издания, общался, передавая записки через курьеров. Сообщается, что его согласие на перемирие стало настоящим "прорывом", без которого соглашения невозможно было бы достичь.

Существенную роль в процессе сыграли также дипломаты из Пакистана, Египта и Турции.

Уже вечером понедельника стороны смогли согласовать обновленное предложение о двухнедельном прекращении огня. Моджтаба Хаменеи, от которого зависело окончательное решение, таки согласился на перемирие.

Без его зеленого света соглашения бы не было,

– сказал региональный источник.

Вместе с тем, переговоры продолжались и на других уровнях. В частности, американский вице-президент Джей Ди Вэнс координировал переговоры из-за рубежа, тогда как премьер Израиля активно контактировал и с Трампом, чтобы не терять влияния на процесс.

Так, после ряда телефонных звонков и внутренних споров, на прекращение огня согласился и Дональд Трамп. А уже через 15 минут американские солдаты получили приказ отступить.

По итогам переговоров Иран подтвердил готовность соблюдать соглашение и открыть Ормузский пролив для судоходства.



