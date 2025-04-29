Наше предложение майского перемирия –это начало прямых переговоров с Украиной, – Лавров
- Путин объявил перемирие ко Дню Победы, что, по словам Лаврова, является началом прямых переговоров с Украиной.
- Лавров заявил, что Россия выступает за переговоры без предварительных условий, но не видит возможностей для справедливого мониторинга соблюдения перемирия.
Накануне глава Кремля Владимир Путин объявил перемирие ко Дню Победы. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, что это якобы "начало прямых переговоров с Украиной".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Как Лавров объяснил инициативу Путина о перемирии до 9 мая
Лавров заявил, что Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.
Глава МИД России также объяснил, что означает недавняя инициатива Путина о перемирии до 9 мая.
Наше предложение, которое озвучил президент Путин, – это начало прямых переговоров без предварительных условий,
– отметил Лавров.
В то же время он добавил, что Россия не видит возможностей для справедливого мониторинга соблюдения долговременного перемирия в Украине.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на предложение Путина о перемирии до 9 мая. Он подчеркнул, что причин ждать 8 мая для прекращения огня, поэтому украинский лидер призвал к "немедленному, полному и безусловному прекращению огня".