Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Лавров объяснил инициативу Путина о перемирии до 9 мая

Лавров заявил, что Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий.

Глава МИД России также объяснил, что означает недавняя инициатива Путина о перемирии до 9 мая.

Наше предложение, которое озвучил президент Путин, – это начало прямых переговоров без предварительных условий,

– отметил Лавров.

В то же время он добавил, что Россия не видит возможностей для справедливого мониторинга соблюдения долговременного перемирия в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на предложение Путина о перемирии до 9 мая. Он подчеркнул, что причин ждать 8 мая для прекращения огня, поэтому украинский лидер призвал к "немедленному, полному и безусловному прекращению огня".