Может действовать радикально: Дуда верит в способность Трампа дожать Россию

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Трамп единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров. По его мнению, президент США имеет необходимые экономические инструменты, чтобы повлиять на действия России.

Анджей Дуда верит, что Трамп может повлиять на Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что президент Польши заявил о Трампе

В издании отметили, что заявления Дуды демонстрируют надежды многих европейских лидеров, которые хотят, чтобы Трамп использовал американское влияние на Путина.

Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Поэтому если кто-то и способен заставить Владимира Путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов,

– подчеркнул президент Польши.

Анджей Дуда считает, что Трамп "располагает средствами, которые могут заставить Россию подчиниться". Он добавил, что некоторые из них могут быть радикальными и жесткими, но он верит, что президент США способен их реализовать.

В Politico напомнили, что оптимизм Трампа относительно быстрого завершения войны со временем уменьшился, однако недавно он отметил, что верит в то, что Украина и Россия хотят договориться о прекращении огня.

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в хорошем положении, чтобы завершить войну между странами.