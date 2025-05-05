Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на заявление Трампа в Белом доме.

Смотрите также "У Украины давно есть 3 пункта для установления мира": что означает отказ Трампа быть посредником

Что заявил Трамп о готовности Кремля и Киева к переговорам

Президент США считает, что Украина и Россия "находятся на этапе", когда хотят заключить соглашение о прекращении огня.

Учитывая цены на нефть, я считаю, что мы в хорошей позиции, чтобы урегулировать (войну – 24 Канал). Они хотят договориться, Украина хочет договориться,

– заметил Дональд Трамп.

"Если б я не был президентом, никто бы не занимался урегулированием", – заявил Трамп. Он отметил, что в среднем за неделю на войне умирают более 5 тысяч человек.

Президент США упомянул предложение Путина прекратить огонь на 3 дня по случаю 9 мая. Он подчеркнул, что это не много, но это уже хорошее достижение.

Ранее Трамп заявлял, что готов работать над миром на Украине вместе с Эрдоганом. В понедельник, 5 мая, политики провели телефонный разговор, который президент США назвал "продуктивным" и "очень хорошим".