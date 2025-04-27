Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова к прекращению огня. Условием этого является прекращение поддержки Украины.

Россия хочет, чтобы ВСУ не укреплялись во время перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия выдвигает условия для прекращения огня

Лавров озвучил российские требования для безусловного прекращения огня.

Мы хотим гарантий, что прекращение огня не будет снова использовано для укрепления украинской армии и что поставки оружия должны прекратиться,

– говорит Лавров.

Журналистка CBS News отметила, что Киев согласился на перемирие еще 11 марта. Лавров в свою очередь отметил, что эти требования "не являются предпосылками", а лишь "уроками", которые Россия ранее усвоила. Под этим он имел в виду Минские договоренности.

Страны-партнеры Украины считают, что эти требования неприемлемы, ведь Украина останется беззащитной перед агрессором.

"Украинский режим имеет сильную поддержку из европейских столиц и администрации Байдена. – Если вы хотите установить прекращение огня и просто продолжать поставлять оружие Украине, то какова ваша цель?", – размышляет Лавров.