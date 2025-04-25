Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы российского МИД Сергея Лаврова для CBS News.

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Что нужно России для заключения соглашения по Украине

Кремль уже готов поддержать попытки американской стороны завершить войну и может заключить соглашение с США по Украине. Но в договоренностях есть некоторые элементы, которые, по мнению российских чиновников, "требуют точной доработки". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сейчас стороны работают над этим.

По его словам, Кремль не уточняет, что это за элементы. Однако уже якобы заметно, что Соединенные Штаты и Россия "движутся в правильном направлении". Контакты США и России по войне пока продолжаются.

Дональд Трамп – единственный мировой лидер, который признал необходимость устранения коренных причин украинского кризиса,

– прокомментировал Лавров.

Глава российского МИД также добавил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф будет ехать в Россию уже с соглашением.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио отметил важность завершить войну как можно скорее. Он сообщал, что США указали сторонам конфликта на путь к остановке боевых действий.