Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что созданный хаос, вероятно, входит в планы Трампа. Он об этом говорил еще с периода избирательной кампании.

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Предвыборные обещания Трампа

Валерий Клочок вспомнил, что Трамп обещал, когда придет к власти, то будет придерживаться протекционизма, таможенной и антисанкционной политики. Лидер США говорил, что стремится создать совершенно другую концепцию торгово-экономических связей со всем миром – без исключения.

Он это сделал. Он реализовал это и сейчас в очереди к нему стоят руководители стран для того, чтобы подписывать соглашения. Трамп до сих пор считает, что именно таким образом он может достичь каких-то успехов,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Однако, по его мнению, это межгосударственный шантаж и рэкет. Трамп усиливает вертикаль федеральной власти.

Стоит также отметить, что во внешней политике лидера США Украина, вероятно, занимает главное место.

Прекращение российско-украинской войны для Трампа является пунктом номер один, но условия его не интересуют совсем. Он об этом говорит откровенно, ему безразлично, что будет с территориями, главное, чтобы прекратили стрелять,

– отметил Валерий Клочок.

У Трампа свое понимание великой державы США, ведь он хочет заработать много денег. Впрочем, не экономическими методами, а политическими, которые приводят к серьезным негативным последствиям.

Но, я вижу, что его таможенная война против всего мира выгодна Украине. Мы должны этим воспользоваться. Так косвенно и есть, ведь цены на нефть падают, доходы России уменьшаются, в России экономическая рецессия,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики.

Также стало известно, что Украина якобы будет иметь с Соединенными Штатами Америки зону беспошлинной торговли.

Отметим, что пошлины, введены Дональдом Трампом, подтолкнули Евросоюз к более активному заключению торговых соглашений, которые ранее блокировались отдельными странами-членами. Теперь Бельгия, Франция и Австрия изменили позицию, признав такие договоренности важными с геополитической точки зрения.